Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 13:53
resmi gazetede yayınlandı
zam oranları resmi gazetede yayınlandı. burda enflasyon farkıda almayacağız artık diyenler vardı alacağız

Kalet
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 14:01

Sonuçta tüfe kadar zam alacağız. Enflasyon farkı dediği temmuzda verilen yüzde 6'nın ocakta açıklanan enflasyondan düşülmesidir. Ocakta verilen yüzde 15 de bir sonraki temmuzda açıklanan enflasyondan düşülecek. Al takke ver külah.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 14:08

Her zaman troller yalan uydurur hocam. Enflasyon farkı almayacaz diyen trolleri sahneye alalım.

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