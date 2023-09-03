Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 13:53
Zam oranları resmi gazetede yayınlandı

zam oranları resmi gazetede yayınlandı. burda enflasyon farkıda almayacağız artık diyenler vardı alacağız


Kalet
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 14:01

Sonuçta tüfe kadar zam alacağız. Enflasyon farkı dediği temmuzda verilen yüzde 6'nın ocakta açıklanan enflasyondan düşülmesidir. Ocakta verilen yüzde 15 de bir sonraki temmuzda açıklanan enflasyondan düşülecek. Al takke ver külah.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 14:08

Her zaman troller yalan uydurur hocam. Enflasyon farkı almayacaz diyen trolleri sahneye alalım.


fakir.adam
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 15:47

yayınlanmadı, yayımlandı.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Eylül 2023 17:36

eee napalim yani

tuik in uydurma enflasyon farkini alcaz diye halay mi cekelim kutlama mi yapalim

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