Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 14:21
Bu sistemde tüfe kadar zam alınıyor.

Ocak 2024'te açıklanan tüfe'den temmuz 2023'te verilen yüzde 6 düşüldükten sonra yüzde 15 eklenecek. O eklenen yüzde 15 de bir sonraki temmuzda açıklanan tüfe'den düşülecek ve yüzde 10 ondan sonra eklenecek.

Ocak 2024 için yüzde 25'e anlaşılsa idi, yüzde 25 ekleme yapılacak fakat bir sonraki temmuzda açıklanan tüfe'den bu durumda yüzde 25 düşülecekti. Temmuz 2024'te yine aynı hesaba gelmiş olacaktı.

Bu yapılan pazarlık değil. Pazarlık tüfe üstü ne veriyorsun şeklinde yapılır. Verilen, 6 ay sonra geri alınmaz. İşte o gerçek zamdır. Yüzde 1 bile olsa gerçek kazanım olan odur. Bir çok sendikacı bile bunu bilmiyor. Örneğin temmuz ayında yüzde 19,77 enflasyon açıklandı ama katsayılar yüzer 17,55 arttı. Sebebi işte bu sistemdir.


Kalet
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 14:25

Sendika yetkilisine; yüzde 19,77 tüfe açıklandı ama katsayılar yüzde 17,55 arttı deyince ikna oldu. Israrla öyle saçma şey mi olur diyordu. Yukarıdaki örneği verdikten sonra ancak ikna oldu.


StajyerAIM
Memur
03 Eylül 2023 14:28

Bu hesapla, Bakan Bey'in "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize." açıklamasındaki %40'a erişilebilmesi için 6 aylık enflasyonun en az %29,1 olarak açıklanması gerekiyor. Bakalım TÜİK kalan aylarda ne diyecek bu duruma? :))

Kalet, 26 dk. önce

Sendika yetkilisine; yüzde 19,77 tüfe açıklandı ama katsayılar yüzde 17,55 arttı deyince ikna oldu. Israrla öyle saçma şey mi olur diyordu. Yukarıdaki örneği verdikten sonra ancak ikna oldu.


Kalet
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 14:30

Aynen öyle. Yüzde 29,1 oranında enflasyon açıklanırsa yüzde 40 artış olacak. Ama bu zam değildir. Tüfe üstü verilen oran zamdır.

StajyerAIM, 23 dk. önce

Bu hesapla, Bakan Bey'in "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize." açıklamasındaki %40'a erişilebilmesi için 6 aylık enflasyonun en az %29,1 olarak açıklanması gerekiyor. Bakalım TÜİK kalan aylarda ne diyecek bu duruma? :))

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