11 hizmet kolunda ya hiç kazanım yok yada resmi gazetede yayımlanması unutuldu.

Bugün (3 Eylül 2023) resmi gazetede yayınlanan 86 sayfalık hakem kurulu kararının ilk 15 sayfasında genel kazanımlar yer almaktadır. Sonraki 71 sayfada ise hakem kurulu kararına karşıt oy verenlerin karşıt oy vermeye gerekçeleri ve kararlara düşülen şerhler yer almaktadır.

11 hizmet koluna yönelik özel kazanımlarla ilgili hiçbir madde yok. Ya gerçekten hizmet kollarına özel hiçbir madde de kazanım sağlanmadı. YA DA RESMİ GAZETEDE YAYINLAMAYI UNUTTULAR. ACABA HANGİSİ. ÇÜNKÜ NORMALDE VARSA BU KAZANIMLARINDA RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASI GEREKİYORDU

Hakem kurulunun resmi gazetede yayınlanmış kararının 1. maddesinin 2. fıkrasında muallak bir cümle var "bu kararda düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur" şeklinde bir hüküm var. Bu cümle sıkıntılı bir cümle. bence bu cümleye göre eski toplu sözleşmede verilmiş 11 hizmet kolundaki kazanımlar yeniden verilmiş sayılamaz. Sendikalarınız ne diyor mesela. Kararın hangi maddesine göre şu hizmet kolunda şunu kazandık diye biliyorlar madde göstersinler bana