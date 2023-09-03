Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2023 14:37
1 Yıl Bekleme Süresi

Arkadaşlar merhaba ben 4 b destek personeli kadrosunda iken 30 Aralık'ta istifa ettim ortaöğretim kpss ile atanmıştım. Kadroya geçiş vs bir işleme tabi olmamıştım. Şuan önlisans sağlık bölümü mezunuyum. Eğer atama durumum söz konusu olursa 1 yıl bekleme şartına tabi oluyor muyum ?

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