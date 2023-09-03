KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Eylül 2023 15:37
29. dönem

Özellikle okulda olan arkadaşlar 29. dönem pomemin mezuniyet tarihiyle alakalı sağlam bir duyum var mı ? Biz 30. dönem adayları da kendini ona göre ayarlar

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31. Dönem pomem alımı bu yıl olmayacak mı?bekçilik 30. pomeme planlama bekleyenler.31 Dönem POMEM?30.dönem sözlü heyecanı

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