Bilgisayar Teknikerleri Alımları

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuGececi tayfa Hiç birinizi sevmiyorum.Sessizlik lütfenBir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Son soruyu yanıtlaTürk kızları neden dünya ortalamasından fazla kaprisli?Monoton hayattan bıkanlar derneğiEvlenmek için aday arıyorum Sohbethane
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi