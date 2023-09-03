Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 15:52
Bilginize ihtiyacım var. Lütfen yardımcı olur musunuz?

öncelikle merhabalar herkese teşekkür ederim. Benim bir konuda bilginize ihtiyacım var.

2023 mayıs ayında sözleşmeli Tıbbi Sekreter olarak atandım. Eşim kadrolu emniyet personeli olarak çalışmaktadır.Ben eşimin yanına en yakın ne zaman tayin isteyebilirim.?


cimbom28
Memur
03 Eylül 2023 15:54

Kesin olmamakla beraber bir yıl sonra...Ama sağlık müdürlüğüne bir danışın yinede...

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