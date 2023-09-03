Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 15:58
2023 2024 Eğitim Öğretim Hazırlığı Ödeneği

Yattı mı? Yatan var mı?


muallim_34
Genel Müdür
03 Eylül 2023 16:14

Sen yeni mısın yoksa unutkan misiniz.Egitim ödenekleri eylül ayının 15 inden sonra yapılır cunki.. s


Kuzey2259
Şef
03 Eylül 2023 16:28

Hey Allah ım yaa, bakın bunlar öğretmen.

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