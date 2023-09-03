Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 16:05
İstifa sonrası yeniden atanma

merhaba arkadaşlar. memurluktan istifa etsem tekrar KPSS ye girip nasıl atanabilirim bir yol sonra mı yoksa direk atanabilir miyim ? aynı branş olacak ama Farklı hastane istiyorum


Hmsrztnbk
03 Eylül 2023 16:06
bir yıl sonra mı yani cezası bir yıl mı KPSS ye girip atanma olayının ?
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