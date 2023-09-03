Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 16:08
Kadrolu memur'un programcı kadrosuna geçişi?

Çalıştığı kurumda hiç ünvan değişikliği sınavı açılmamış olan ve kadrolu memur olarak görev yapan personel aynı kurumda bilgi teknolojileri dairesinde ihtiyaç/talep olması halinde ve mezuniyet şartını (Bilgisayar Programcılığı) taşıması halinde nasıl bu kadroya geçebilir? Görevlendirme ile veya başka bir yöntemle programcı olarak aynı kurumun farklı dairesinde çalışabilir mi? Bilen arkadaşlar cevap verirse teşekkür ederim.

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