Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 16:28
Sağlık Çalışanları +10p Ek Ödeme Hk.

Bu dönere 10 puan eklenmesi diyetisyen, fizyoterapist gibi kadrolarda ne kadar ücret fark ettiriyor ve mühendis, tekniker gibi kadrolara sahip kişiler de bundan faydalanabiliyor mu ? yoksa mühendisler için sadece 20p lık artış mı geçerli ?


Yasin.Ozen
Genel Müdür
03 Eylül 2023 16:29

Sağlık Çalışanları için 38. Maddede, Mühendisler için 52. maddeye bakabilirsiniz.

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