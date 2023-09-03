Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Eylül 2023 16:34
Emniyet Gih memur

Gih e geçenler eski polisliği arıyor mu acaba kimlikte emniyete ilgili bisey yazıyor mu? Memnun musunuz düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret Dilekcesi telsiz muhaberesi Mukavemetlerde Savcı Arkamda Durmuyor Yalanı34.madde tayinKHK sonrası (1 ağustos 2022) fetö soruşturması geçiren polislerEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.26 Nisan açığa alınanlar4 gruplu calisma ne oldu sonuc hala sifirKavga Konusu

Sözlük

bağ bozumu 1 aşkın 500 günü 1 selvi boylum al yazmalım 1 Tac Mahal neden yapılmış 1 sözlükte hafta sonu durgunluğu 2 balkondan halı silkmek 2 sözlüktekilerin en elit özelliği 1 oldboy 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 2 bokun tarihi 1

Son Haberler

Enerjide acele kamulaştırma kararlarıValilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacakErbakan: Yerel seçimlere kendi adaylarımızla gireceğizAFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi