Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


03 Eylül 2023 16:51
" O "

"O" İle başlayan, ilk aklına gelen cümle.

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