KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Eylül 2023 17:45
piyade asb.
Dış kaynaktan KKK piyade sınıfı astsubay 2023 yılı taban puanı tahminleriniz var mı 2022 yılı 69 küsur ile kapattı. önlisans puanım 67. Tahminlerinizi bekliyorum saygılar.

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