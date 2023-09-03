Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 17:49
Sağlık Çalışanları +10p Ek Ödeme Hk.

Bu dönere 10 puan eklenmesi diyetisyen, fizyoterapist gibi kadrolarda ne kadar ücret fark ettiriyor ve mühendis, tekniker gibi kadrolara sahip kişiler de bundan faydalanabiliyor mu ? yoksa mühendisler için sadece 20p lık artış mı geçerli ?

Sağlık Çalışanları için 38. Maddede, Mühendisler için 52. maddeye bakabilirsiniz.

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