Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Eylül 2023 18:16
Kurumlar arası geçiş sonrası, taşıma silah ruhsatı

5.dönem pomem mesleğe girdim 6,5 yıl görev yaptım, kurumlararası geçişle belediyeye geçiş yaptım. Taşıma silah ruhsatı taşıma alabiliyor muyum.

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