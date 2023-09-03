Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 18:17
Öğretmenlikten memurluğa geçiş

Arkadaşlar cuma günü şube müdürünün yanına gittim. Memuriyete geçmek istediğini söylemek için. Atamadan sorumlu şube müdürü izinde olduğu için yerine bakan diğer şube müdürü ile görüştüm. Bunun mümkün olduğunu fakat geçersem çok pişman olacağımı söyledi. Detay vermedi. Yarın atamaya bakan şube müdürü izinden gelecekmiş. Kendisiyle de görüşeceğim. Mümkünse geçmişimi yapacağım. Sizin tecrübelerinden de faydalanmak isterim. Şube müdürü neden pişman olacağımı söyledi yardımcı olursanız sevinirim yanlış bir karar mı vermek üzereyim bilemedim

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