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Editörler : oto-danisman-expert


03 Eylül 2023 18:22
Periyodik bakım
Arkadaşlar merhaba aracın yağ bakımı geldi yağ ve filtre bakımını yaptiracam daha öncesinde buji değişimi lpg filtre vb. değişimini yaptım bu bakimda ayriyeten balata ve buji kablolarını da değiştirecem benden önceki Sahibi 95.000 km de triger ile V kayışıni değiştirmiş şu an araç 116500 km de triger ile V kayışı için değişim gerekli mi 3 yıl olmuş değişeli

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