KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Eylül 2023 18:25
Kültür Ve Turzim Bakanlığı Tekniker
Arkadaşlar teknikerler ne iş yapar bu bakanlıklarda çalışmaları nasıldır buralarda çalışan arkadalar cevaplayabilir mi

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