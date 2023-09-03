Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 19:42
Atama beklerken çalışabilir miyiz

İyi akşamlar arkadaşlar, sağlık bakanlığı atamasi beklerken ki süreçte sigortalı baska bi işte çalışmak atanmaya engel olur mu? Son 1 yıl çalışmama gibi bir madde var biliyorsunuz ,rica etsem yardimci olur musunuz Bakanlığa ulasamiyorum soramiyorum

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