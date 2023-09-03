Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 19:52
Ev sahibi problemi

Merhaba, ev sahibimiz evi tadilat nedeniyle boşaltmamızı istiyor. Asıl isteği kiraya yüzde %300 zam yapmak. Nakliye vb gibi masraflarımı da karşılamaya yanaşmıyor. Daha 5 seneyi doldurmadık, kalsak kalırız fakat huzursuzluk çıkarıyorlar. Tüm sülalesi aynı apartmanda kalıyor. İhtar da çekmiyor, huzursuzlukla evden bir şey talep etmeden çıkmamızı bekliyor. Ev sahibini nereye nasıl şikayet edebilirim? Teşekkürler.

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