Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Eylül 2023 19:52
Ev sahibiyle problem

Merhaba, ev sahibimiz evi tadilat nedeniyle boşaltmamızı istiyor. Asıl isteği kiraya yüzde %300 zam yapmak. Nakliye vb gibi masraflarımı da karşılamaya yanaşmıyor. Daha 5 seneyi doldurmadık, kalsak kalırız fakat huzursuzluk çıkarıyorlar. Tüm sülalesi aynı apartmanda kalıyor. İhtar da çekmiyor, huzursuzlukla evden bir şey talep etmeden çıkmamızı bekliyor. Ev sahibini nereye nasıl şikayet edebilirim? Teşekkürler.

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