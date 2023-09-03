Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 20:01
Aile Ödeneği

Eşi çalışmayan memurlara 1673 TL ödenek verilecekmiş. Şu anki ödenek 1158 TL. Zaten yılbaşında gelecek enflasyon farkı çyşa aynı rakama ulaşacaktı. Acaba bunun üstüne herhangi bir zam gelecek mi yoksa yılbaşından sonra aile ödeneği 1673 TL olarak mı ödenecek?


Devir Kötü
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 20:03

Haber linki

https://www.memurlar.net/haber/1075568/memur-ve-memur-emeklilerinin-kazanimlarinin-detaylari-belli-oldu.html


Yalcin0658
Aday Memur
03 Eylül 2023 20:22

Sanirim %45 zam oranı hesaplanarak verilmiş bi rakam tekrar zamlanacagini düşünmüyorum


Devir Kötü
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 20:29

Demek ki 2024 girmek bile kazanım diye anlatılacak

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