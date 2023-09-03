KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Eylül 2023 20:07
30.dönem pomem sonuçları
Tahmini ne zaman açıklanır

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31. Dönem pomem alımı bu yıl olmayacak mı?bekçilik 30. pomeme planlama bekleyenler.31 Dönem POMEM?30.dönem sözlü heyecanı

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