Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2023 20:10
Personel Servisi

Toplu sözleşme metninde personele servis verileceği, servis verilemeyen yerlerde ücretsiz taşıma kartı verileceği yazıyor. Sendikanın memur yararına böyle bir sonuç alacağına inanamıyorum. Sizin de dikkatinize sunmak istedim acaba böyle bir şey olabilir mi?

Memurların yol ve yemek, bayramlarda ikramiye gibi en temel ihtiyaçları dururken incik boncuk şeylere bir ay müzakere yapan memursen ve başkanına inancım o kadar zayıf ki ben böyle bir şeyin olacağına inanamıyorum.


Devir Kötü
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 20:11

Haber linki

https://www.memurlar.net/haber/1075568/memur-ve-memur-emeklilerinin-kazanimlarinin-detaylari-belli-oldu.html

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiSağlık tayini redNöbet Usulü Çalışılan Yerlerde Telefon HakkındaZabıt katibi eş durumu hk.Tayin dilekçeme verilen cevap eş durumu adaletsiz bakanlıkZabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDepremde fazla çalışma ödeneğiTeknik hizmetler sınıfıKurumlar arası geçişAdalet bakanlıgı personelleri neden hiçbir hak edinemiyor

Sözlük

Gazete sayfalarındaki ilanlar 1 kontes 1 gerçeği bul 1 balkondan halı silkmek 2 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 sözlükte hafta sonu durgunluğu 1 ölmeden önce yapılacak son şey 2 karstik 1 sözlüktekilerin en elit özelliği 2 Tac Mahal neden yapılmış 1

Son Haberler

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finali | Türkiye-Sırbistan (Canlı anlatım)Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.Beşiktaş 2-0 SivassporBakan Bayraktar İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştüMeral Akşener'den yerel seçim mesajı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi