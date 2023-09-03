Personel Servisi

Toplu sözleşme metninde personele servis verileceği, servis verilemeyen yerlerde ücretsiz taşıma kartı verileceği yazıyor. Sendikanın memur yararına böyle bir sonuç alacağına inanamıyorum. Sizin de dikkatinize sunmak istedim acaba böyle bir şey olabilir mi?

Memurların yol ve yemek, bayramlarda ikramiye gibi en temel ihtiyaçları dururken incik boncuk şeylere bir ay müzakere yapan memursen ve başkanına inancım o kadar zayıf ki ben böyle bir şeyin olacağına inanamıyorum.