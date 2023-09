Can güvenliği tayini

Hocalarım, can güvenliği dolayısıyla tayin için başvuruda bulundum darp raporu 3 yıl ceza evinde yattığına dair belgeler uzaklaştırma kararı hepsini bulunduğum ilçeye sundum bulunduğum ilde yanlız yaşıyorum ve güvenliğim dolayısıyla ailemin bulunduğu ile gitmek istiyorum ilçeye dosyayla birlikte gittiğimde kesinlikle can güvenliğinden olayı ailemin bulunduğu şehre gidebileceğimi söylediler ama o ilde bölümüm olmadığını dile getirdiğimde ise önemli değil ilçeye görevlendirme yaparlar dediler başka bir ile gitmemin güvenli olmayacağını ve başka bir ilin de benim için güvenli olmayacağını söyledim ardından evraklarımı teslim ettim eksik evrak olmaması adınada tüm gün ilçede bekledim bana eksik yok kesin gidersin dediler başvurunun bitimide son yarım saat kala ilden red geldi. Sebebi evrakların içinde il yer değiştirme ibaresi olmamasıymış. Buda okul müdürünün yazacağı bir dilekçeyle yeterli olurmuş öyleydide nie evraklar tam die okul ilçe onayladı bilmiyorum rezil bir durum ardından bu seferde ilçe red geldiği ve kendi hataları olduğundan dolayı tekrar soruşturma açtı öğretmenin can güvenliği yoktur die kaymakamlık ardından valilik il onayından sonra bakanlığa gönderildi can güvenliği yoktur die tabi hiç birinin bir birinden haberi ve mevzuattan haberi olmadığı için haftalar sürdü bu süreç beni öldürseler meb umrunda olmayacak. Şikayet etsem kimi kime şikayet edeceğim. İki hafta geçti yarın okullar başlıyor ve bakanlıktan hala haber yok. Geçen cuma bir arkadaşımı bakanlığa haber alabilmesi için gönderdim çünkü tlfnlara asla çıkmıyorlar. Arkadaşım iyi kide gitmiş orda yetkili bir kadın durumunuzdan haberimiz var o zaman dedim neyi bekliyorsunuz işte senin ailenin bulunduğu ilde bölümün yok dedim biliyorum ilçeye atanabileceğimi yada en yakın bölgedeki okula gidebileceğimi söylediler o işler öyle olmuyor dedi biz dedi şimdi resen atama yapacağız sen nereye çıkarsan dedi yok gaziantep yok Hatay ben şok oldum nasıl olur benim amacım zaten ailemin yanına giymek dedi o zaman ailen gelsin yaa taşınmak o kadar kolayki bu şartlarda sen ölmüşsün kalmışsın kimsenin umrunda değil. Ardından bana en yakın bir il için iki dk da tercih yapmamı istedi önerdiği üç il içinden ne yapacağımı şaşırdım çünkü bana başvurumuda geri alamayacağımı söyledi. Eğer tercih yapmazsamda resen atama yapacağını ifade etti. Artık nereye gönderirlerse. Ben mecbur bir dedikleri arasında bir tercih yaptım. Ama üstünden bir haftadan fazla geçti her yeri arıyorum herkese soruyorum yok haber yok. Yarın okullar açılacak ve ben can güvenliğim tehlikede olmasına rağmen bulunduğum okula gitmek zorunda kalacağım. Canları keyifleri be zaman isterlerse beni istediklere yere gönderecekler sanırım psikolojim çok bozuldu. Can derdimemi yanayım buların beni perişan etmesine mi. Ne yapabilirim lütfen bir bilgisi olan varsa benimle paylaşsın. Beni istedikleri yere gönderebilirler mi? Diyelim ki dünyanın öbür ucundaki bir okula gönderdiler iptal edebilirmiyim? Can güvenliğindenn dolayı tayinler kaç gün içerisinde gerçekleşir.