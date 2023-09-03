Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 20:31
MEB; "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturdu

ANLAŞILAN ÖZEL DERSÇİ ÖĞRETMENLERİ İHBAR ETMEMİZ İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞMA.

Vergisiz kazancın dinen durumu belli zaten.

Ülkemizdeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığının izni ve denetimine tabi olduğu, yetkili makamlardan kurum açma izni almadan söz konusu faaliyetlerin yapılamayacağı ve bunların tespiti için izin almadan eğitim öğretim faaliyeti yürüten yerler hakkında mülki idare amirlerince görevlendirilen izleme ve koordinasyon komisyonları oluşturulmuştur.

İzinsiz eğitim faaliyeti yürüten yerlerin kayıt dışı ekonomik faaliyet yürütmeleri nedeniyle mali anlamda kayba neden oldukları, bu yerlerin Bakanlığımız denetimi ve gözetiminde olmamaları sebebiyle güvenlik tehdidi oluşturdukları dikkate alınarak söz konusu yerler için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturulmuştur.


Kagiş
Müsteşar
03 Eylül 2023 20:39

Benim öğretmenim işini bilir!!))

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