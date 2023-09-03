Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


03 Eylül 2023 20:41
Veteriner hekimlerin ek ödemesi kaç puan arttı? Bilen arkadaşlar yazabilir mi?
Resmi gazetede yayımlanan 38.madde ile 10 puan 61.madde ile de ilave 10 puan olduğu söyleniyor, net bilgisi olan var mı arkadaşlar?

vet3838
Aday Memur
03 Eylül 2023 20:42
Yani toplamda 20 puan mı olacak?

VetHek21
Aday Memur
03 Eylül 2023 21:33

Memur-sen 2024 Ocak ayında bu ek kanar aile yardımı sendika yardımı dahil vet hek maaşı 8/1 45600 TL alacağını yazmis

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