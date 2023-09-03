Veteriner hekimlerin ek ödemesi kaç puan arttı? Bilen arkadaşlar yazabilir mi?

Resmi gazetede yayımlanan 38.madde ile 10 puan 61.madde ile de ilave 10 puan olduğu söyleniyor, net bilgisi olan var mı arkadaşlar?

Resmi gazetede yayımlanan 38.madde ile 10 puan 61.madde ile de ilave 10 puan olduğu söyleniyor, net bilgisi olan var mı arkadaşlar?