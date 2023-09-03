Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Eylül 2023 20:56
sinif degisikligi
Merhabalar. kilodan dolayı kd.ucvs ve üstü sınıf değişikliği alan var mı acaba ? bilgi alabilir miyim ?

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