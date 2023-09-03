Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 21:05
Toplu Sözleşme Maddeleri Açıklandı

Arkadaşlar Twitter da Memur-Sen sözleşmede kazanılan ücretleri paylaştı yalnız kafamı karıştıran şu oldu. Orada yazan miktarlarda tahmini yapılacak olan %45 lik artış dahil mi yoksa bu hariç mi yapıldı ? Her halükarda yeterli değil biliyorum ama hesap yapmak açısından merak ettim bilen var mı ?

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