Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 21:21
İtiraz dilekçeme sonuç gelmedi.

Meb gys puanıma itiraz ettim hâlâ sonuç gelmedi. Klavuzda belirtilen süre çoktan geçti.


fenogretmeniyim
Şef
03 Eylül 2023 21:31

dilekçe verirken evrak kayıt numarası aldınız mı


Kara6167
Aday Memur
03 Eylül 2023 21:42

Evet

fenogretmeniyim, 15 dk. önce

dilekçe verirken evrak kayıt numarası aldınız mı


Kara6167
Aday Memur
03 Eylül 2023 21:45

PERSONEL GENEL MUDURLUGU Birim/Kurumuna verdiginiz dilekceniz 08/08/2023 tarih ve xxxxxx sayi ile kaydedilmistir. Dilekcenizi https://evraksorgu.meb.gov.tr den takip edebilirsiniz. B002

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