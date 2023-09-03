Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


03 Eylül 2023 21:23
dr. öğretim üyesi tebligatı

Merhaba, ben X üniversitesine doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurdum 2022 aralık ayında. 9 ay geçtikten sonra tebligat açıklandı bu açıklamada ise dekanlığın teklif yazısı, kamu yararı ve hizmet koşulları açısından kadroya atanmanız uygun görülmemiştir gibi bir açıklama vardı. Bunun ne demek olduğunu anlayamadım, personeldeki memur herkese aynı şekilde yazıldı dedi ama içim rahat etmiyor. Hem kadroyu çok geç sonuçlandırdılar hem de ilk sıralamadaki kişiler birbirini mahkemeye vermişler. Benim sıralamam puanım vs hakkında hiçbir bilgim yok. Böyle bir açıklama ile karşılaşmak normal midir? Bilen birileri fikir verirse sevinirim.

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