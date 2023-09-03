Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 21:32
norm fazlası olduğum için okulun müdürü beni istemediğim bir okula görevlendirmek istiyor

geçen sene atandım ve yüksek puan ile ilk tercihimde atandım. geçen sene sınıf açılmıştı bir sene boyunca çalıştım. bu sene zümre toplantısı esnasında müdür sınıfımı kapattı ve beni norm fazlası olduğumu aynı ilçede (benim istemediğim) bir okula görevlendirmem yapılacağı söylendi. pazartesi günü yeni okulda başlamam gerektiğini söyledi. ben görevlendirildiğim okulda çalışmak istemiyorum ne yapabilirim.

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