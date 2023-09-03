Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Eylül 2023 22:09
30 gün izin hakkı askerlik

15 ay askerlik yaptım bu süre 30 gün izin için geçmesi gereken 10 yıllık süreyi kısaltır mı bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Teşekkürler şimdiden


Dadas61
Aday Memur
03 Eylül 2023 22:19

Kanun açık 10 yıl hizmet süresini doldurunca 30 gün yıllık iznin açılır askerliği ister bedelli ister 15 ay ister 6 ay yap bu sana sadece aday memur Ken yıllık izninin erken açılmasına yarar 1 yıl beklemezsin yıllık izin icin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret Dilekcesi telsiz muhaberesi Mukavemetlerde Savcı Arkamda Durmuyor YalanıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.KHK sonrası (1 ağustos 2022) fetö soruşturması geçiren polisler34.madde tayin26 Nisan açığa alınanlar4 gruplu calisma ne oldu sonuc hala sifirKavga Konusu

Sözlük

ölmeden önce yapılacak son şey 2 sözlüktekilerin en elit özelliği 2 Asya.00 1 bağ bozumu 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 2 oldboy 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 kontes 1 gerçeği bul 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3

Son Haberler

Nevşehir'de sel sularına kapılan çift yaşamını yitirdiTrafikte kavga ettiği kişilere ateş ederken eşini vurdu'Eğitimde devrime ihtiyaç var; karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli'2023 CEV Avrupa Şampiyonası finali | Türkiye-Sırbistan (Canlı anlatım) Final SetiBakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi