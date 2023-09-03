Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 22:17
Bir soru cevaplarsanız sevinirim

Hocalarım şimdi ben bir köy okuluna atandım, okulum ortaokul ama aynı binada ilkokul da var. Branş ingilizce, haliyle ilkokulda da ingilizce var ama ben sadece ortaokula girmek istiyorum çünkü küçük çocuk var zaten git gel üç saat yolda geçecek ne kadar az derse girersem o kadar iyi. Ben sadece ortaokula girerim diyebilir miyim? Ortaokulda 14 saat ders var seçmeli de olursa 16 oluyor


apahce90
Aday Memur
03 Eylül 2023 22:23

21 saate kadar zorunludur Hocam. sadece ortaokulda girerim derseniz bambaşka bir ortaokulda tam ters rotada görevlendirme yapabilirler. 16 saati 5 güne dağıtabilirler. böyle durumlarda zıt gitmenin anlamı yoktur. orta yolu bulabilirsiniz bence


LaleBahcesi
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 22:49

Derse girmeyecekseniz neden öğretmen oldunuz?

Size maaş ödeniyor her ay. Evde çocuk bakmanız için mi ödeniyor o maaş?

Gerekirse Çalıkuşu gibi köye yerleşeceksiniz, görevinizi yapacaksınız.

Her gün şehit haberi geliyor, görevini yaparken şehit olan asker memurlar ve polis memurlar var.

Görevini yaparken şehit olan öğretmenler var.

Hanımefendi sadece ortaokulda girebilirmiş ve 14 saat girebilirmiş ve çocuk bakacakmışşşş.

Yok yaaa..

Siz öğretmenliği yanlış anlamışsınız.

Basın istafayı, sırada bekleyenler var.

Bekleme yapma.


LaleBahcesi
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 22:52

Şu pişkinliğe bak ya, sinir oldum. Nerede yaptınız bu kafayı, size kim öğretti bunları?

MEB; çocuklu annelere maaş ödeme merkezi mi?

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