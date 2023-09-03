Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 22:17
Amir Kadrosunda Bulunanlar Kimler?

Toplu sözleşmede "amir kadrolarında bulunan personele 839 lira 44 kuruş(12 puan) ek ödeme yapılacak" hükmü var. Ancak amir kadrolarında kimler var? Bu maddeden hangi unvanlar kastediliyor? Fikri olan arkadaşların yorumlarını istirham ederim.

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