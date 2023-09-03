Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


03 Eylül 2023 23:01
Arkadaşlar bilen arkadaşlar bilgilnedirse çok iyi olur

Bakanlığın taşra biriminde düz memurum. Kpss ye girip vhki olarak atanabilir miyim?


Bcdbcd
Aday Memur
03 Eylül 2023 23:04

Başka bi bakanlığa vhki olarak atanabilir miyim?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Teknik öğretmenlik mi? Teknisyelik. Mi?Teknik hizmet özel hizmet tazminatıIklimlendirme ve soğutma teknikeriyıllık izin yol izni?Arkadaşlar bilen arkadaşlar bilgilnedirse çok iyi olurYhs hakem heyetinde görüşülecek

Sözlük

gerçeği bul 1 incir ağacı 2 sözlükte hafta sonu durgunluğu 1 Sosona 1 oldboy 1 ölmeden önce yapılacak son şey 2 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 2 sözlüktekilerin en elit özelliği 2 bağ bozumu 1

Son Haberler

Nevşehir'de sel sularına kapılan çift yaşamını yitirdiTrafikte kavga ettiği kişilere ateş ederken eşini vurdu'Eğitimde devrime ihtiyaç var; karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli'2023 CEV Avrupa Şampiyonası finali | Türkiye-Sırbistan (Canlı anlatım) Final SetiBakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi