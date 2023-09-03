KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Eylül 2023 23:13
Vakıflar genel müdürlüğü soru?

Arkadaşlar vakıflar genel müdürlüğü müze araştırmacısı olarak başvuran var mı?

Ne zaman açıklanır?


nemura12
Aday Memur
03 Eylül 2023 23:14
bence bu hafta aciklanir hocam siz nereyi kac puanla tercih etmistiniz
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