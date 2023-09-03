Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 23:36
Toplu Sözleşmede Uzman Unvanlı personele sıfır kazanım!

Arkadaşlar Uzman Unvanlı personel bu toplu sözleşmede yok mu sayıldı? Neden bu gruba yönelik hiç kazanım elde edilmedi? Kamudaki uzmanlar sahipsiz mi?

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