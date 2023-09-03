Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


03 Eylül 2023 23:48
YOLLUK HARİCİ

Merhabalar il dışı tayin de verilen yolluk bedeli günümüz şartlarında değil nakliye abonelik ücretlerine zor bela yetmekte nakliye fiyatları akaryakıt ücretlerinden dolayı çok fazla kurumun verdiği yolluk harici valilik veya kaymakamlıktan haricen bir taşınma yardımında bulunulabilinir mi?


Kanunsuzkral
Memur
04 Eylül 2023 00:21
Hayır. 6245 sayılı harcırah kanununu inceleyebilirsiniz.
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