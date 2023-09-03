Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 23:53
eş durumu kaç güne açıklanıyor
merhabalar. 3 yılım yeni doldu. eşim özel sektörde. eş durumu isteyeceğim ne kadar sürede açıklanır?

gurkanakcora75
03 Eylül 2023 23:57
çalıştığın kuruma ve ilgi alakalarına göre değişir hocam 2020 de KGM de 2 ay sürmedi

x4835x
Aday Memur
04 Eylül 2023 00:00
teşekkür ederim. sağlık bakanlığındayım o yüzden bu foruma yazdım
gurkanakcora75, 1 saat önce
çalıştığın kuruma ve ilgi alakalarına göre değişir hocam 2020 de KGM de 2 ay sürmedi

gurkanakcora75
04 Eylül 2023 00:05

Sizin kısa sürer diye tahmin ediyorum hocam sizde sürekli takipte olursanız kendinizi hatırlatırsanız kısa sürede çözülür inşallah

x4835x, 58 dk. önce
teşekkür ederim. sağlık bakanlığındayım o yüzden bu foruma yazdım

x4835x
Aday Memur
04 Eylül 2023 00:06
inşallah. normalde kadroya geçişlerden sonra geç cevaplanıyordu. o durum değişti mi diye merak ettim açıkçası. çünkü öncesinde 10 güne sonuçlanıyordu
gurkanakcora75, 53 dk. önce

Sizin kısa sürer diye tahmin ediyorum hocam sizde sürekli takipte olursanız kendinizi hatırlatırsanız kısa sürede çözülür inşallah


gurkanakcora75
04 Eylül 2023 00:08

Onu bilemiyorum hocam iK ya bi sormanız lazım

Toplam 5 mesaj

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