Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2023 00:00
Üniversitemi 4 yıllığa uzatınca 2 yıllık diplomam gider mi?

Tıbbi sekreterlik bölümünü okuyacağım bunu 4 yıllığa tamamlayıp sağlık yönetimi okumak istiyorum ve bu 4 yıllık bölümü okurken önlisansın kpss sine girip tıbbî sekreter olarak atanabilir miyim? Eğer atanamazsam sağlık yönetimini tamamladığım halde kpss önlisansa girip tıbbi sekreter olabilir miyim


yldrcell
Şef
04 Eylül 2023 00:30

eğer lisans diploması alırsan önlisanstan hiçbir atamaya katılmazsınız

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