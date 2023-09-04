Soruşturma ve uzaklaştırma

Arkadaşlar herkese merhaba . Atamam gerçekleşmeden evvel ticaret ile ilgileniyordum . Bu süreçte işler kötü gitti ve ne yazık ki battım . Fakat iş yaptığım kişileri de güvence altına almak adına senet vs vermiştim . Bu kişilerden biri benim sayemde iyi para da kazandı . Ama en son işimiz olumsuz gittiği için haklı olarak verdiğim senedi icraya koydu . Ayrıyetten dolandırıcılıktan şikayet edeceğini ve meslekten beni attıracağını söylüyor .

Ben senet tutarı ile alakalı da menfi tespit davası açtım . Kendileri de durumun ticari olduğunu karşı dilekçede bildirmişler . Ama ben bunu kişisel mesele haline getirdim ve seni meslekten attırmak için elimden geleni yapacağım diyor karşı taraf . Henüz bir şikayet durumu yok . Ben de görevime başladım . Şikayet durumunda meslekten uzaklaştırılma gibi bir şey söz konusu olur mu ? Tüm bu süreç meslekten önce gerçekleşti . Açıkçası sonucun da lehime olacağını düşünüyorum çünkü ticari bir ilişkimiz var idi . Kazançlarını ticari olarak görüp kaybına dolandırıcılık diyen birisi var karşımda . Senin atamanı da engelleyeceğim demişti bir şey olmadı .

Bu tarz bir durumda idari soruşturma vs başımı ağrıtır mı ?