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Editörler : Lanet


04 Eylül 2023 00:36
Evden çıkarmak isteyen ev sahibi

Merhaba, ev sahibimiz evi tadilat nedeniyle boşaltmamızı istiyor. Asıl isteği kiraya yüzde %300 zam yapmak. Nakliye vb gibi masraflarımı da karşılamaya yanaşmıyor. Daha 5 seneyi doldurmadık, kalsak kalırız fakat huzursuzluk çıkarıyorlar. Tüm sülalesi aynı apartmanda kalıyor. İhtar da çekmiyor, huzursuzlukla evden bir şey talep etmeden çıkmamızı bekliyor. Ev sahibini nereye nasıl şikayet edebilirim? Teşekkürler.

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