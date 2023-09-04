Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2023 00:37
Tayin sorunu

Arkadaşlar ben 27 ocak 2019 da işe başladım hemşire olarak kayseri de. Bu sene 4 yılım doluyor. Ocakta hizmet puanı ile tayin isteyebilr miyim


yldrcell
Şef
04 Eylül 2023 00:44

malesef 1 ay ile başvuramayabilirsiniz çünkü ocak tayini başvuruları aralığın son haftası olur, başvuru tarihi itibari ile fiilen 4 yılı tam doldurmuş olmanız lazım. sizin işiniz tamamen başvuruların 2ocaktan önce mi sonramı alınacağına bağlı

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