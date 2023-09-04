Anadolu Lisesi Mezununa Kıdem/Derece

Merhabalar; Ben 2007 yılında Anadolu Lisesinden mezun oldum. Bilindiği üzere normal öğretimden fazla okuyan yani 3+1 öğrenim gören sistemde hazırlık sınıfı okudum. Bu hazırlık sınıfını Komisyona sunduğumda bana bir kademe verir mi ? Diğer kurumlarda veriliyor . MEB, MSB ve diğer Bakanlıklarda. Bilgisi olan arkadaşlar var ise cevap verirse sevinirim. Teşekkürler

Merhabalar; Ben 2007 yılında Anadolu Lisesinden mezun oldum. Bilindiği üzere normal öğretimden fazla okuyan yani 3+1 öğrenim gören sistemde hazırlık sınıfı okudum. Bu hazırlık sınıfını Komisyona sunduğumda bana bir kademe verir mi ? Diğer kurumlarda veriliyor . MEB, MSB ve diğer Bakanlıklarda. Bilgisi olan arkadaşlar var ise cevap verirse sevinirim. Teşekkürler