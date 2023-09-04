KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2023 02:01
Yozgatı kazanan

Yozgati kazananlar bilgi için ulaşın

Çok Yazılan Konular

Fizyoterapist atama

Sözlük

oldboy 1 Sosona 1 Bugün olanlar 3 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 2 incir ağacı 2 gerçeği bul 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 sözlüktekilerin en elit özelliği 2 balkondan halı silkmek 2

Son Haberler

Ortaöğretime Uyum Programı kılavuzları yayınlandı%1.98 Faizli 70.000 TLEv Arıyorsan Bu ilanlara Bakmalısın!Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa ŞampiyonuAnkara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi