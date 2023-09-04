Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2023 02:57
Arşiv Araştırması Hakkında

Merhabalar, 2024 KPSS'ye hazırlanıyorum, hakkımda daha önce Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan dava açılmıştı, 2. celsede beraat ettim. Bu bana arşiv araştırmasında olumsuz sonuç doğurur mu? Öyle bir durumda dava ile geri alma şansım nedir?

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