Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 03:21
Şeflere 22 puan 1538,97 TL ilave Ödeme

memur sen sitesinde ve twitter sayfasında kazanım olarak açıklamış şeflere 1.538,97 (22 Puan artış) ilave ödeme şeklinde, doğru mu bu bilgi?

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